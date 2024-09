Ein Herbstausflug für die ganze Familie

Im Kürbispark hüpfen die Kids auf riesigen Hüpfburgen der „Pumkin Bay“ herum und entdecken den einen oder anderen Spot für ein Erinnerungsfoto. Die Highlights stellen wohl die riesige Kürbispyramide und die Kürbisausstellung dar.

Übrigens: Auch anderswo im Land wird der Kürbis zelebriert. Hier gibt es Kürbisausstellungen und Kürbis-Events in NRW

Nach so viel Anstrengung muss die Energie auch wieder reingeholt werden: Dafür bietet das Kürbis-Café bietet süße und herzhafte Leckereien rund um den Kürbis an. Am Wochenende im Oktober findet außerdem Kürbisschnitzen für 3 Euro pro Person statt (11 bis 17 Uhr).

Sollte das Wetter mal umschwingen, gibt es eine überdachte Strohscheune, in der Kinder spielen können.

Wann ist der Kürbishof auf dem Gertrudenhof in Hürth geöffnet?

Von Samstag, 31. August bis Sonntag, 3. November 2024, lädt das 25.000 Quadratmeter große Gelände zum Familienausflug ein. Der Kürbispark hat in dieser Zeit täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim

Der Erlebnisbauernhof bietet das ganze Jahr über, je nach Jahreszeit, einen thematisch dekorierten Park. Was über das Jahr auf dem Gertrudenhof los ist sowie Infos zu Anfahrt, Parken und mehr, erfahrt ihr hier.

Bauernmarkt und herbstliche Köstlichkeiten

Auf dem 1200 Quadratmeter großen Bauernmarktgelände geht es weiter: Gemüse vom Hof sowie Beet- und Balkonpflanzen für den Garten und Deko gibt es in der Gemüsescheune. Ein Bauernmarkt-Café verkauft hier Kuchen und süße Teilchen.

Ziegen, Esel und Co. im Streichelzoo

Im Streichelzoo des Gertrudenhofs können Kinder Ziegen, Schafe, Esel, Ponys und Meerschweinchen streicheln und hautnah erleben. Der angrenzende Spielplatz lädt zu weiteren Abenteuern ein.

Die Eintrittspreise im Überblick

Gertrudenhof Kürbispark & Gnadenhof-Streichelzoo:

Montag bis Freitag: Tageskarte: 9,90 Euro Late Ticket (ab 16.30 Uhr): 6,90 Euro

Samstag, Sonntag, Feiertage und Schulferienzeiten: Tageskarte: 11,90 Euro Early Bird (bis 11 Uhr): 9,90 Euro



Kinder unter 3 Jahren, Geburtstagskinder und Personen mit Behindertenausweis haben an allen Tagen freien Eintritt.

Bauernmarktgelände:

kostenloser Eintritt

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.