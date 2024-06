Wieder Sonne in NRW: Heiteres Wetter und warme Temperaturen erwartet

In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf eine Mischung aus Sonne und Wolken freuen. Am Donnerstag werden Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen sind etwa 16 Grad möglich. Es bleibt weitgehend trocken. Am Freitag und Samstag sind im Norden zeitweise dichtere Wolkenfelder und gelegentlich leichter Regen zu erwarten. Ansonsten bleibt es heiter bis wolkig und trocken, mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad.

Am Sonntag werden Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad erwartet, und in den Hochlagen etwa 14 Grad. Im Norden kann es weiterhin örtlich etwas Niederschlag geben, ansonsten bleibt es überwiegend trocken.

mit dpa