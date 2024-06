A3 bei Duisburg gesperrt: Fahrbahn abgerutscht

Ein plötzliches Absacken der Fahrbahn am Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg hat am Freitag für große Aufregung und Verkehrschaos gesorgt. Grund dafür ist ein riesiger Hohlraum unter der Autobahn, der mindestens zwei Meter tief und sieben Meter breit ist. Wie der Hohlraum entstanden ist, ist noch unklar. Die Autobahn in Richtung Norden bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Bauarbeiten und Bergbau als mögliche Ursachen

Das Autobahnkreuz Kaiserberg ist ohnehin schon eine Großbaustelle. Vermutlich durch die Bauarbeiten wurden die Bewegungen im Erdreich registriert, die am Donnerstag zu einer Absenkung der Fahrbahn führten. Ob der Hohlraum auch mit dem intensiven Bergbau in der Region zu tun hat, ist noch unklar.

Umleitungen und Staus drohen

Da die Fahrbahn nicht mehr stabil ist, bleibt die A3 in Richtung Norden zumindest in den nächsten Tagen für den Verkehr voll gesperrt. Auf den Umfahrungs-Strecken drohen Staus. Autofahrer, die von Süden in Richtung Norden unterwegs sind, werden gebeten, folgende Umleitungen zu nutzen:

A40, A59 und A42 bis zum Kreuz Oberhausen-West

A524 (ab Kreuz Breitscheid) bis A59 und A42 bis Kreuz Oberhausen-West

Auf den Umleitungsstrecken ist mit Staus zu rechnen.

130.000 Fahrzeuge pro Tag: Ein Verkehrsknotenpunkt

Am Kreuz Kaiserberg treffen die Autobahnen A3 und A40 sowie wichtige Bahn- und Wasserstraßen zusammen. Täglich nutzen bis zu 130.000 Fahrzeuge diesen Verkehrsknotenpunkt. Die Sanierung des Kreuzes ist daher dringend notwendig, führt aber immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.

Weiterlesen:

mit dpa