„FasteLOVEend – Wenn Dräum widder blöhe“: Unter diesem Motto steht die Session 2024/25 und verheißt ganz große Partystimmung. So wild das Motto klingt, so wild dürfte es auch beim Sessionsauftakt am 11.11.2024 wieder zugehen, wenn die Jecken den Beginn der neuen Session am Heumarkt, im Herzen der Karnevalshochburg Köln, unter freiem Himmel feiern.

Die Willi-Ostermann-Gesellschaft hat auch für den diesjährigen Elften Elften wieder eine große Sause organisiert. Alle Infos zum jecken Treiben am Heumarkt bekommt ihr hier.

11.11.2024 in Köln: So läuft die Sessionseröffnung am Heumarkt ab

Während der 11.11. im letzten Jahr auf einen Samstag fiel, haben die Jecken diesmal nicht so viel Glück mit dem Kalender. Der 11.11. 2024 fällt auf einen Montag. Feierwütige sollten also frühzeitig Urlaub nehmen, um in die fünfte Jahreszeit zu starten. So wird auf dem Heumarkt gefeiert:

Auf dem abgesperrten Gelände der Willi-Ostermann-Gesellschaft beginnt der Einlass bereits um 7.30 Uhr. Ab 9 Uhr treten die ersten Künstler auf der Bühne auf. Um 11.11 Uhr erfolgt dann die große Sessionseröffnung durch das Dreigestirn.

Bis 21 Uhr treten kölsche Bands und Redner auf. Wer genau auf dem Line-up steht, ist noch nicht bekannt. Eins sollte aber klar sein: Beim Sessionsauftakt tritt das „Who is Who“ der Karnevalsszene auf. Im vergangenen Jahr waren etwa die Höhner, Cat Ballou und Kasalla dabei.

11.11. am Heumarkt: Wo gibt es Tickets für den Sessionsauftakt?

Auf der Seite der Willi-Ostermann-Gesellschaft könnt ihr euch Tickets vorbestellen. Eine Abendkasse wird es nicht geben, da die Veranstaltung bereits im Vorfeld immer restlos ausverkauft ist. Bereits jetzt ist ein Großteil der Karten vergriffen, wie ein Blick auf den Online-Ticketshop verrät. Besucher müssen einen Bereich des Geländes wählen, in dem sie sich aufhalten wollen. Die Tickets kosten 11,11 Euro.

11.11. in Köln: So wird das Wetter beim Sessionsauftakt 2024

Winter, Herbst oder Spätsommer? Wie das Wetter am 11.11.2024 wird, verraten wir euch, sobald die Meteorologen eine Prognose geben können.