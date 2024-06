Wer kulinarische Abwechslung sucht, der wird im Düsseldorfer Stadtteil Flingern fündig: Denn hier reihen sich zahlreiche Bistros und Restaurants mit den verschiedensten Landesküchen aneinander. Neu findet ihr im Viertel auch das Nostimo – ein Café, welches sich auf Spezialitäten aus Italien und Griechenland fokussiert. Wir haben dem Lokal einen Besuch abgestattet und es genauer unter die Lupe genommen. Was euch im Neuzugang erwartet, erfahrt ihr hier.

Nostimo in Düsseldorf: Das Konzept hinter dem neuen Café

Das Nostimo schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: So könnt ihr hier sowohl genüsslich einen Kaffee schlürfen und dazu ein Stück Gebäck genießen als auch einen kleinen Mittags-Lunch zu euch nehmen oder die Speisen des Bistros mit nach Hause nehmen. Jedoch können wir euch einen kleinen Aufenthalt im Lokal nur wärmstens empfehlen. Denn Platz genommen wird hier in wunderschönem Ambiente. So sorgen rustikale Stühle und Tische in Kombination mit grünen Polstermöbeln und Kissen für eine gemütliche Stimmung. Leise italienische Musik im Hintergrund sorgt ebenfalls dafür, dass ihr euch für einen Moment wie im Süden Europas fühlt.

Kopf hinter dem Nostimo ist Nennat. Der 51-Jährige arbeitete bereits viele Jahre in der Gastronomie, ehe er sich mit der Location im Herzen von Flingern einen Traum erfüllte und sein erstes Café eröffnete. Mittlerweile ist das Lokal bereits seit vier Monaten geöffnet und wird gut von der Nachbarschaft angenommen, wie der Gastronom verrät. Über diesen Zuspruch freut er sich sehr.

Mit dem Nostimo möchte der Inhaber seinen Gästen Klassiker der mediterranen Küche näherbringen. In Zukunft möchte Nennat daher auch Displays im Café installieren, auf denen Kunden nicht nur das Menü einsehen können, sondern auch Einblicke darüber erhalten, wie die verschiedenen Speisen des Lokals hergestellt werden und so gleichzeitig Vorstellung von den verschiedenen Gerichten der Karte bekommen. Noch stammen die Speisen des Lokals von Lieferanten aus Köln und Solingen. Doch auch das möchte der Gastronom schon bald ändern und seine Gerichte künftig lokal herstellen lassen.

Diese leckeren Speisen serviert euch das Nostimo

Im Nostimo habt ihr die Qual der Wahl. So erwartet auch hier traditionelles mediteranisches Gebäck wie Cornetti (italienische Croissoints), Sfogliatelle (neapolitanisches Blätterteigteilchen) und Cannoli, die ihr gefüllt mit verschiedenen Cremes wie Pistazie erhaltet. Daneben gibt es hier auch Cestini (gefüllte Teighüllen) und Mandelgebäck für den süßen Zahn.

Wer es hingegen etwas deftiger mag oder einen Snack für die Mittagspause sucht, kann sich an Panini, welche unter anderem mit Parma-Schinken, verschiedenen Mortadella-Sorten oder vegetarisch mit Gemüse und Mozzarella gefüllt sind, sattessen. Etwas ganz besonderes sind hingegen die Arancini. Hierbei handelt es sich um mit Hackfleisch gefüllte Reisbällchen aus Sizilien, welche im dünnen Teigmantel frittiert werden und vielen Gästen bestimmt noch nicht bekannt sind. Eine weitere besondere Spezialität des Nostimo ist das Tiropita – griechisches Gebäck mit Feta.

Den Durst stillen währenddessen frisch gepresste Säfte, verschiedene Sorten Limonade und Eistee und selbstverständlich auch Kaffee. Diesen erhaltet ihr hier sowohl in Form von Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato als auch als mit griechisch als Fredo oder Frappe. Wer mag kann sich den hier verwendeten Kaffee, der übrigens direkt aus Italien stammt, auch abgepackt für Zuhause mitnehmen. Völlig umsonst ist hingegen das Zitronenwasser, welches ihr euch selber aus dem Getränkespender nehmen könnt.

So haben uns die Spezialitäten geschmeckt

Unsere Wahl fiel selbstverständlich auf das Arancino sowie das Tiropita, da wir uns von den mediterranen Spezialitäten unbedingt ein Bild machen wollten. Dabei wurden wir nicht enttäuscht. Sowohl das sizilianische Reisbällchen als auch das griechische Gebäck konnten uns geschmacklich überzeugen. So waren beide Gerichte frisch und von außen leicht knusprig. Beim Arancino waren wir zudem besonders von der leckeren Füllung begeistert. Neben Hackfleisch war dieses mit Möhren und Erbsen gefüllt, was perfekt zum Reis passte. Ebenso konnte uns auch das Tiropita mit seiner Feta-Füllung überzeugen. Diese war schön cremig und schmeckte nicht zu kräftig.

Unser Highlight waren jedoch die süßen Teilchen. Hier probierten wir uns durch Mandorla (Mandelgebäck) und Sfiogiatelle mit Pistaziencreme. Besonders positiv fiel uns hier auf, dass die Gebäckstücke nicht zu sehr nach Zucker schmeckten. Die Konsistenz der Creme war zudem schön leicht und fluffig. Der Pistaziengeschmack kam ebenfalls gut durch und wirkte schön natürlich.

Auch preislich empfanden wir das Nostimo als absolut fair. So bekamen wir hier für etwas mehr als zehn Euro pro Person einen sättigenden Lunch samt frisch gepressten Saft sowie einen Nachtisch bestehend aus einem kleinen Gebäckstück und einem Kaffee.

Nostimo in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Das Nostimo findet ihr mitten auf der beliebten Ackerstraße im Stadtteil Flingern. Ein Parkhaus gibt es leider nicht in der Nähe der Location, fast vor der Eingangstür befindet sich jedoch die Straßenbahnhaltestelle „Birkenstraße“. Hier halten die Linien 708 und 709. Eine Anreise mit dem ÖPNV bietet sich daher perfekt an.