Am Sonntag, dem 9. Juni, heißt es wieder: Auf die Enten, fertig, los! Das beliebte Unterrather Entenrennen am Kittelbach findet zum achten Mal statt und verspricht wieder jede Menge Spaß und Spannung. Am Ende winkt natürlich ein Gewinn.

Die Rennenten gehen in zwei Durchgängen an den Start:

12.30 Uhr: Kinder-Entenrennen

Kinder-Entenrennen 14.30 Uhr: Erwachsenen-Entenrennen

Die Gewinner jeder Kategorie freuen sich über attraktive Preise. Im vergangenen Jahr waren das Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 10 und 50 Euro.

Für das leibliche Wohl ist im Übrigen auch gesorgt. An Start und Ziel gibt es Grill- und Getränkestände, sodass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss.

Damit die Kinder auch abseits der „Rennstrecke“ auf ihre Kosten kommen, gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Spielangeboten und Kinderschminken.

Kreativ-Enten-Wettbewerb für Groß und Klein



Auch dieses Jahr findet wieder der Kreativ-Enten-Wettbewerb statt. Die Wasservögel können nach Lust und Laune umgestylt und mit einem Bild online eingereicht werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Abstimmung läuft vom 20. bis 31. Mai auf der Webseite der Unterrather Einkaufstrümpfe. Die Gewinnerenten in jeder Kategorie werden am 10. Juni online bekanntgegeben und mit Einkaufsgutscheinen prämiert.

Neu: Die Gewinner werden sowohl durch das Online-Voting als auch durch eine unabhängige Jury ermittelt.

So kann man jetzt noch mitmachen

„Verkauft wurden in den letzten Jahren an Enten zwischen 700 und 800 Stück. Ein derzeitiger Zwischenstand des Verkaufs liegt leider nicht vor. Wir hoffen natürlich wieder genauso viele und mehr zu verkaufen“, erzählt uns auf Anfrage ein Sprecher der Unterrather Trümpfe.

Die Rennenten inklusive Anmeldeformular sind für eine „Adoptionsgebühr“ von 5 Euro im Unterrather Einzelhandel erhältlich. Weitere Infos zum Mitmachen und zu den Vorverkaufsstellen erhaltet ihr hier.

Was? Unterrather Entenrennen

Unterrather Entenrennen Wann? Sonntag, 9. Juni, ab 11 Uhr

Sonntag, 9. Juni, ab 11 Uhr Wo? Am Kittelbach, 40468 Düsseldorf-Unterrath

Am Kittelbach, 40468 Düsseldorf-Unterrath Wie? Die Enten sind im Vorverkauf gegen 5 Euro zu erwerben, für Spontane auch noch am Renntag vor Ort (falls vorrätig).

Der Eintritt ist frei.

