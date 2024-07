Neben dem sportlichen Geschehen und den Fan Zones präsentiert Düsseldorf, getreu dem EURO-Motto „Everybody’s Heimspiel“, auch zahlreiche kulturelle Ereignisse.

Die Musikreihe „That’s Büdchen“ und beeindruckende Murals internationaler Künstler tragen dazu bei, dass Düsseldorf sich als pulsierende Kulturmetropole präsentiert. Diese Kunstwerke, darunter das beeindruckende Mural der Düsseldorfer Fußball-Legende Klaus Allofs von Damian Bautsch an der Cranachstraße 25, sind an verschiedenen Orten in der Stadt zu finden – Inselstraße 1, Kaiserstraße 27, Rather Straße 25 und Oberbilker Markt/Kölner Straße 241 – und können während und nach der EURO bestaunt und fotografiert werden.

Zudem bietet die neue Stadttour „Düsseldorfs Doppelpass – eine 90-minütige Tour durch Stadtgeschichte und Fußballtradition“ einen Einblick in die Historik und Traditionen der Stadt rund um Fußball, Bierkultur und die wunderschöne Altstadt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Büdchentag (@buedchentag)

Visit Düsseldorf im Gespräch mit den Fans

Während der Gruppenspiele und dem Achtelfinale war Visit Düsseldorf mit einem Team aus Moderator und Kameramann aktiv, um die Stimmung der Fans einzufangen. Die Gespräche mit den Besucher*innen sprudelten vor Begeisterung für das große Fußballfest und die unvergleichliche Atmosphäre in der Stadt. Fans aus verschiedenen Nationen schilderten voller Herzlichkeit, wie sie von Düsseldorf mit offenen Armen empfangen und mitgerissen wurden. Immer wieder wurde dabei die rheinische Lebensfreude hervorgehoben. Die Videos sind auf dem Instagram-Kanal von Visit Düsseldorf zu finden.

Digital und vor Ort: Düsseldorf verbindet

Visit Düsseldorf setzt weiterhin auf kreative digitale Kampagnen, um die Besucher*innen sowohl online als auch vor Ort zu engagieren. Clips wie „Düsseldorf Football Passion“ und „Düsseldorf. More than a pitch“ haben bereits viele Herzen gewonnen und stellen Düsseldorf als dynamische und lebendige Stadt dar. Für ein Grinsen bei den Fans sorgt zudem immer wieder die Entdeckungstour des EM-Maskottchens Albärt durch Düsseldorf. Die Clips sind neben den Social-Media-Kanälen auch in den Fan Zones der Rheinmetropole zu sehen.

Die weiteren EURO-Videos von Visit Düsseldorf:

Umfangreicher Service und beliebtes Stadionposter

Zusätzliche mobile Tourist-Informationen und die reguläre Tourist-Information in der Rheinstraße 3 sorgen dafür, dass sich alle Besucher*innen willkommen sowie bestens betreut und informiert fühlen. Bei den mobilen Tourist-Informationen erhalten Besucher*innen und Fußballfans außerdem einen Gutschein für ein Stadionposter von Künstler Henk Wyniger, welches dann in der Rheinstraße abgeholt werden kann. Zudem bringt der beliebte HopOn-HopOff-Bus im EURO-Design Fans zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Einladung an die Welt: Erlebe die UEFA EURO 2024 in Düsseldorf

Visit Düsseldorf und die Host City laden Düsseldorfer*innen, Fans und Besucher*innen ein, Teil dieses unvergesslichen Großereignis zu sein, das Fußball, Kultur und Gemeinschaft feiert. Mit einem weiteren Spiel in Aussicht bleibt Düsseldorf ein pulsierendes Zentrum des europäischen Fußballs.

