EM 2024 in Köln: Diese Spiele finden im RheinEnergieStadion statt

Wenn die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 stattfinden wird, gehört auch Köln zu den insgesamt zehn Spielorten. Das Stadion in Köln-Müngersdorf war bereits bei der Weltmeisterschaft 2006 Austragungsort einiger Partien. Inzwischen ist auch bekannt, welche Spiele in der Arena ausgetragen und welche Nationen in der Domstadt zu Gast sein werden.

Diese Spiele werden zur EM 2024 in Köln stattfinden

So werden Ungarn, die Schweiz, Schottland, Belgien, Rumänien, England und Slowenien im Sommer 2024 in Köln antreten. Zudem wird es Ende Juni dann ein Achtelfinale im RheinEnergieStadion geben. Insgesamt finden fünf Partien im Kölner Stadion statt. Hier habt ihr alle Begegnungen der Europameisterschaft 2024 in Köln in der Übersicht:

15. Juni : Ungarn –Schweiz

: Ungarn –Schweiz 19. Juni : Schottland – Schweiz

: Schottland – Schweiz 22. Juni : Belgien – Rumänien

: Belgien – Rumänien 25. Juni : England – Slowenien

: England – Slowenien 30. Juni: Achtelfinale

„Ich freue mich auf spannende Spiele in Köln, vor allem aber auf die vielen Fans, die zu uns kommen werden, um ihre Mannschaften anzufeuern“, so Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. „Gemeinsam mit allen Kölnerinnen und Kölnern freue ich mich auf ein zweites ‚Sommermärchen‘ in Köln.“

Dabei soll auch die Chance genutzt werden, den Fußball nach der WM in Katar wieder volksnäher zu gestalten. „Meine Motivation als Gastgeberin ist in den letzten Tagen noch gewachsen. Denn wir haben hier in Köln eine einmalige Chance. Wir sind die ersten, die beginnen können, das Bild wieder etwas gerade zu rücken“, so Reker im „Express“.

Stadt Köln plant viele Projekte zur EM 2024

Die Stadt Köln plant zur Europameisterschaft eine ganze Reihe von Projekten. Dazu gehört unter anderem ein von der Stadt organisiertes Public Viewing, welches im besten Fall am Tanzbrunnen im Kölner Stadtteil Deutz stattfinden soll. Außerdem wird in der Altstadt ein „Football Village“ entstehen, auch hier soll dann Public Viewing möglich sein.

Zudem sollen im Rheinpark gleich mehrere Fußballfelder installiert werden, die vom Fußball-Verband Mittelrhein betreut werden. Dort können Kinder und Jugendliche oder sogar ganze Schulklassen Turniere ausspielen. Das Gelände soll den Namen „Football Experience“ für die Zeit der Europameisterschaft tragen.

Auch im Stadion selbst wird es noch zu Umbaumaßnahmen kommen. So wird vor der EM die Flutlichtanlage modernisiert und komplett auf LED umgestellt. Doch die Kölner Bevölkerung soll bei all diesen Plänen natürlich nicht außen vor bleiben. Daher wird ein Beteiligungsportal der Stadt Köln eingerichtet, wo alle Bürger der Stadt dazu eingeladen sind, Themen rund um die Europameisterschaft 2024 zu platzieren, die ihnen wichtig sind.