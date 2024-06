EM in Düsseldorf: "D-Play" verwandelt das Schauspielhaus in Kunstarena

Im Rahmen der Fußball-EM verwandelt sich das Düsseldorfer Schauspielhaus zur eindrucksvollen Bühne der visuellen Kunst unter dem Titel „D-Play“. Unter dem Motto „A Skyful of Lights“ erwartet Besucher auf dem Gustaf-Gründgens-Platz eine innovative 3D-Video-Performance, die modernste Projektionstechnologie benutzt, um Fußball und Kunst auf völlig neue Art und Weise zu vereinen.

Das steckt hinter dem Video-Spektakel am Schauspielhaus

Das Projekt ist Teil der Kampagne „Everybody’s Heimspiel“. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 wird der Platz vor dem Schauspielhaus zur „Piazza der Begegnungen“ – ein Ort, der Willkommenskultur, Fußballbegeisterung und Kunstgenuss verbindet.

Die ikonische Fassade des Schauspielhauses dient dabei als Leinwand für eine dreiteilige multimediale Projektionsshow. Für diese kommen hochmoderne 3D-Video-Mapping-Technologien zum Einsatz, die in Echtzeit mit Musik synchronisiert werden. Jede Vorstellung soll ein neues, einzigartiges Erlebnis werden, das durch tagesaktuelle Fan-Video-Moods, Clubbing-Visuals der beliebten Düsseldorfer VJ-DJ-Elektromusikszene sowie Bilder von Drohnenkameras bereichert wird.

Ein besonderes Highlight ist die Szene, in der die Silhouette von Palermo scheinbar aus der Fassade emporsteigt, begleitet von atmosphärischen Klängen und sizilianischer Musik, die eine Verbindung zur Partnerstadt Düsseldorfs herstellt.

Die Public Art Viewing Experience bietet nicht nur ein einmaliges Besuchserlebnis für Fußballfans und Kunstliebhaber, sondern auch eine Plattform für lokale Künstler. Zwölf Medienkünstler haben ihre Werke für dieses Projekt eingereicht, um ihre Kreativität auf der Bühne zu präsentieren.

Einzigartige Performance in Düsseldorf

Initiiert wurde die 3D-Video-Performance von Wolfram Lenssen, der sich von der geschwungenen Architektur des Schauspielhauses inspirieren ließ. Für ihn repräsentiert „D-Play“ das Heimspiel für alle, da es die lokale Identität und künstlerische Innovation vereint. Die letzte Szene der Show entführt die Zuschauer in ferne Galaxien, die sich langsam in EM-Fußbälle verwandeln.

„Für mich ist ‚D-Play‘ ganz klar ‚Everybody’s Heimspiel‘ – also eine Party für alle – weil mich als Regisseur und Düsseldorfer dieses ikonische Gebäude mein Leben lang begleitet. Die besondere künstlerische Herausforderung bei dem Video Mapping ‚Skyful of Lights‘ ist die herausragende, wellenförmige Architektur des Schauspielhauses. Wir sind da gemeinsam mit den Entwicklern von bright media design ganz neue Wege in der Programmierung gegangen. So lebendig und künstlerisch neu verortet ist das Schauspielhaus noch nie gewesen“, sagt Lenssen in Hinblick auf die Aktion.

An folgenden Tagen findet das Spektakel statt:

29. Juni

30. Juni

1. Juli

2. Juli

5. Juli

6. Juli

9. Juli

10. Juli

14. Juli

Beginn der Show ist jeweils ab 23 Uhr.