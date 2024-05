Coldplay-Konzert 2024 in Düsseldorf: So kommen Fans noch an Tickets

Sie geben ihren Fans, was sie wollen: Die Band Coldplay feierte im vergangenen Sommer den rekordverdächtigen Erfolg ihrer ausverkauften Europatournee – und kündigte im Juli weitere Termine im Juli und August 2024 an.

Die vergangene „Music Of The Spheres World Tour“ zählt 7,5 Millionen verkaufte Tickets. Der Erfolg wird dieses Jahr mit Konzerten in Deutschland fortgesetzt. Am 20., 21. Juli und 23. stehen drei Shows in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf dem Programm.

Ob Ticketpreise, Anfahrt oder Einlass: Alle Infos zu den Konzerten von Coldplay in Düsseldorf im Juli 2024 findet ihr hier!

So kommen Fans noch an Tickets

Die Shows sind, außer wenigen Logen-Plätzen für über 500 Euro, restlos ausverkauft. Viele Fans waren enttäuscht und kritisierten das Chaos beim Vorverkauf.

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt allerdings bestehen: Interessierte können sich in die Warteliste eintragen lassen und so auf Tickets bangen, die im Resale landen.

Coldplay-Konzert in Deutschland: Das sind die Termine 2024

Alle Termine von Coldplay 2024 in Deutschland:

Samstag, 20. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Sonntag, 21. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Dienstag, 23. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Donnerstag, 15. August 2024: München (Olympiastadion)

Samstag, 17. August 2024: München (Olympiastadion)

Sonntag, 18. August 2024: München (Olympiastadion)

