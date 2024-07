Zwölf Düsseldorfer Athleten starten Richtung Paris: Auf zu Olympia!

Mit zwölf nominierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellt das Team Düsseldorf für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris einen neuen Rekord auf. Damit übertrifft das seit den Spielen von Peking im Jahr 2008 bestehende Förderteam die bisherige Höchstmarke.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller verabschiedete die Athletinnen und Athleten am Donnerstagnachmittag im Rathaus offiziell und wünschte ihnen viel Erfolg für die Wettkämpfe in Frankreich: „Mit der Nominierung für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris zahlt sich das über Monate und Jahre geleistete Training und investierte Engagement für die Athletinnen und Athleten aus. Für einige sind es die ersten Spiele, für andere wie Timo Boll die letzten. Aber der olympische Spirit wird alle unsere Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler mit Sicherheit gleichermaßen begleiten. Wir wünschen allen den bestmöglichen Erfolg, freuen uns auf spannende Wettkämpfe und hoffentlich viele Medaillen für das Team Düsseldorf“.

Tischtennislegende Timo Boll und Para-Tischtennis-Ass Sandra Mikolaschek führen das Team an

Zu den bekanntesten Athleten im Team Düsseldorf zählt Tischtennislegende Timo Boll, der in Paris seine siebten und letzten Olympischen Spiele bestreiten wird. Ebenfalls mit dabei ist der aktuelle Tischtennis-Europameister Dang Qiu. Im Para-Tischtennis streben die Deutschen Serienmeister Sandra Mikolaschek, Valentin Baus und Thomas Schmidberger allesamt Medaillen an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von D.SPORTS (@dsports.sportstadtduesseldorf)

Weitere Hoffnungsträger aus Düsseldorf

Mit dabei sind außerdem die mit mehreren DM-Titeln dekorierten Hockey-Asse Selin Oruz und Lisa Nolte, die sich mit der Nationalmannschaft in Frankreich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall machen dürfen. Als frisch gekürter Deutscher Meister reist Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre zu seinen zweiten Olympischen Spielen. Ebenso zum zweiten Mal dabei ist Ruderin Leonie Menzel. Auf ihre erste Teilnahme freuen sich neben Lisa Nolte und Dang Qiu, die Beachvolleyballerin Cinja Tillmann, Florettfechterin Anne Sauer sowie Para-Schwimmer Philip Hebmüller.

Lese-Tipp: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Was ihr zu Spielen, Public Viewing und Partys wissen müsst

„Road to Paris“: Ehrgeizige Ziele und große Unterstützung

„Die ‚Road to Paris‘ war für viele lang und verlief dabei sicherlich auch mit Kurven. Doch wer sein sportliches Ticket für Paris gebucht hat, der wird spätestens in den Tagen der Olympischen und Paralympischen Spiele erleben, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Wir drücken allen Athletinnen und Athleten aus Düsseldorf fest die Daumen“, sagt Sira Breuer, Projektleiterin des Team Düsseldorf bei D.Sports.

Das Team Düsseldorf wird von D.Sports gemeinsam mit einem wachsenden Partner-Netzwerk unterstützt. Die Athletinnen und Athleten erhalten finanzielle Förderung und werden bei Themen wie Mobilität, Fitness oder duale Karriere begleitet.

Lese-Tipp: Kommen die Olympia-Sommerspiele nach Deutschland? NRW signalisiert Bereitschaft

Mit Medaillenhoffnungen und großer Vorfreude nach Paris

Bei den vergangenen vier Olympischen und Paralympischen Sommerspielen konnten Athletinnen und Athleten des Förderprogramms 17 Medaillen nach Düsseldorf holen. Die Erwartungen für Paris sind dementsprechend hoch.