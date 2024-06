EM in Düsseldorf: Neuer Hingucker auf "Europas schönstem Stadionweg"

Düsseldorf ist um eine neue Attraktion reicher. Denn extra zur EM 2024 wurden neue Hingucker entlang des Rheins platziert. Hierbei handelt es sich um 16 neue Regenbogenbänke. Für die Zeit des Mega-Sportevents stehen die bunten Sitzmöglichkeiten entlang des Rhein-Walk am Rhein von der Altstadt bis zur Düsseldorfer Arena. Die Stadt möchte mit diesen ein Zeichen für Vielfalt, Weltoffenheit, Toleranz und Akzeptanz setzen.

„Düsseldorf steht für Toleranz und Weltoffenheit. Die Regenbogenfarben haben sich als Symbol für die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen etabliert und bereichern unsere Stadt. Zur UEFA Euro erwarten wir Gäste aus aller Welt. Mit den Standpunkten der Regenbogenbänke entlang des Rhein-Walk möchten wir allen Besucherinnen und Besuchern an zentralen Punkten des Groß-Events das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche bei der Vorstellung der Regenbogenbänke.

Weg zur Düsseldorfer Arena jetzt noch schöner

Thomas Neuhäuser, Projektleiter Euro 2024 Düsseldorf, betont: „Der Rhein-Walk ist der schönste Stadionweg Europas und wird durch die Regenbogenbänke noch attraktiver. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Fans und Gäste zu Fuß zur Arena gehen. So schaffen wir einen weiteren großen Beitrag zu einer nachhaltigen Uefa EURO 2024 in Düsseldorf.“

„Auf rund drei Kilometern bilden die neuen Regenbogenbänke eine bunte Reihe – beginnend an der Cecilienallee auf Höhe der Rheinterrasse über den Rheinpark Golzheim, die Theodor-Heuss-Brücke und die Rotterdamer Straße bis zum Bereich der Arena. Die farbigen Holzlatten kommen aus der städtischen Anstreicherei“, ergänzt Jörg Langenhorst, Abteilungsleiter im Garten-, Friedhofs- und Forstamt.

Regenbogenbänke gibt es in Düsseldorf bereits seit dem vergangenen Jahr. Sie sind ausgestattet mit Plaketten, die die Hintergründe des Projekts erklären und lassen sich inzwischen in nahezu allen Stadtteilen finden. Gestalterisch greifen die Bänke die Regenbogenflagge, auch bekannt als Pride Flag – ein Symbol der LSBTIQ+ Community – auf. Die Flagge wurde 1978 von dem US-Designer Gilbert Baker in San Francisco entworfen und gilt bis heute als ein weltweites Zeichen für Geschlechtervielfalt. Dabei hat jede Farbe eine Bedeutung: Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für Harmonie und Violett für Spiritualität.

