Zufall in Dortmund: Per Haftbefehl gesuchter Mann läuft Polizei in die Arme

18. Juni 2024

Diebstahl mit Waffen, Betrug, Fahren ohne Führerschein: Die Straftaten-Liste eines Bulgaren aus Dortmund ist lang. Am Montag machten die Beamten ihn dingfest.