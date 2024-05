Festnahme am Flughafen Niederrhein wegen Geldfälschung

Am Flughafen Niederrhein (Düsseldorf-Weeze) wurde am Montagabend (6. Mai) ein gesuchter 27-jähriger Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft von der Bundespolizei festgenommen. Der Mann befand sich auf dem Weg nach Agadir in Marokko und geriet um 21.40 Uhr in eine grenzpolizeiliche Ausreisekontrolle. Während der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ihn wegen des Verdachts der Geldfälschung per Untersuchungshaftbefehl suchte.

Neben seiner Verhaftung entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung auch einen gefälschten slowakischen Führerschein, welchen sie sicherstellten. Am nächsten Tag wurde der Festgenommene dem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern vorgeführt – U-Haft!

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.