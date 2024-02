Flughafen Düsseldorf: Lufthansa-Streik mit heftigen Auswirkungen

Düsseldorf-News

Lufthansa-Warnstreik: 27 Stunden Chaos für Passagiere – Flüge in Düsseldorf gestrichen

7. Februar 2024

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwochmorgen zu einem 27-stündigen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals aufgerufen. Die Auswirkungen des Streiks auf die Passagiere sind enorm – auch am Düsseldorfer Airport, dem einzigen betroffenen Flughafen in NRW.