Lufthansa-Streik: Worauf müssen sich NRW-Passagiere einstellen? Alle Infos

Die chaotischen Woche und Monate an den NRW-Flughäfen sind gerade erst überstanden – da drohen schon die nächsten Probleme für Fluggäste. Die Lufthansa hat erneut einen Streik angekündigt, es geht einmal mehr um ein Zeichen in den Tarifverhandlungen um mehr Geld. Wie ist die Situation an den Flughäfen wie Köln/Bonn und Düsseldorf?

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat mit ihrer Ankündigung für getrübte Stimmung bei vielen Flughafen-Verantwortlichen und genauso bei den Passagieren gesorgt. Denn am Freitag, den 2. September, legen die Piloten ihren Dienst nieder. Wie die „Tagesschau“ berichtet, muss sich die Lufthansa auf einen ganztägigen Streik ihren Arbeitnehmer einstellen. Zu einer ähnlichen Aktion könnte es auch bei Eurowings kommen.

>> Flughafen Köln/Bonn in den Sommerferien: Über 140.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen <<

Zuletzt seien die beiden Parteien am Mittwoch am Verhandlungstisch zusammengekommen – erfolglos. Die Gewerkschaft will 5,5 Prozent mehr Gehalt für Piloten und darüber hinaus einen Inflationsausgleich für das kommende Jahr. Die Lufthansa geht darauf aktuell nicht ein – nun ist Chaos an den Flughäfen zu befürchten.

Lufthansa-Streik: Sind auch NRW-Flughäfen betroffen?

Leider ja! Gerade die großen Flughafen in Nordrhein-Westfalen wie Düsseldorf oder Köln/Bonn gelten als wichtige Knotenpunkte der Lufthansa – und damit auch im Falle eines Streiks als wichtiges Machtmittel. Daher gibt es auch bei Flügen, die in NRW starten oder landen, starke Einschränkungen.

>> Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf: Das müssen Reisende jetzt wissen <<

Flughafen Düsseldorf: Welche Flüge fallen durch den Lufthansa-Streik aus?

In den vergangenen Wochen und Monaten hat es für Passagiere, die am Flughafen in Düsseldorf abgeflogen sind, schon die ein oder andere Belastungsprobe gegeben. Das lag in den Sommermonaten aber in erster Linie an den langen Schlangen bei der Abfertigung. Nun könnte der Lufthansa-Streik für Chaos sorgen. Wir sagen euch, welche Flüge durch den Lufthansa-Streik am Freitag in Düsseldorf annulliert wurden. Achtung: Die Lufthansa hat einen Notfallplan erstellen können, es fallen also nicht alle Flüge aus.

Lufthansa-Streik: Diese Flüge ab Düsseldorf fallen am Freitag aus

6.00 Uhr nach Frankfurt (LH 073)

7.30 Uhr nach München (LH 2035)

8.35 Uhr nach Frankfurt (LH 075)

13.30 Uhr nach München (LH 2015)

14.50 Uhr nach Frankfurt (LH 081)

15.30 Uhr nach München (LH 2033)

17.15 Uhr nach München (LH 2003)

18.30 Uhr nach München (LH 2021)

19.55 Uhr nach München (LH 2025)

Diese Flüge zum Flughafen Düsseldorf fallen dem Lufthansa-Streik zum Opfer

7.55 Uhr von Frankfurt (LH 072)

12.40 Uhr von München (LH 2014)

13.50 Uhr von Frankfurt (LH 078)

14.40 Uhr von München (LH 2030)

16.30 Uhr von München (LH 2002)

17.40 Uhr von München (LH 2020)

19.10 Uhr von München (LH 2024)

21.30 Uhr von München (LH 2032)

22.10 Uhr von München (LH 2034)

>> Ausfälle am Düsseldorfer Flughafen: Diese Flüge fallen heute aus <<

Lufthansa-Streik in Köln-Bonn: Sorgen Flugausfälle für Chaos am Flughafen?

Auch am Flughafen Köln/Bonn sind viele Mitarbeiter des Bodenpersonals und auch die Passagiere zuletzt froh gewesen, dass die Anzahl der Flugausfälle zurückging und die nervliche Belastung für alle Beteiligten geringer wurde. Nun gibt es auch hier wegen des Lufthansa-Streiks Ungemach – in Form von einigen Flugausfällen. Achtung: Die Lufthansa hat einen Notfallplan erstellen können, es fallen also nicht alle Flüge aus.

Lufthansa-Streik: Diese Flüge ab Köln/Bonn fallen am Freitag aus

6.00 Uhr nach München (LH 1993)

12.55 Uhr nach München (LH 1977)

18.15 Uhr nach München (LH 1983)

Diese Flüge zum Flughafen Köln/Bonn fallen dem Lufthansa-Streik zum Opfer

12.15 Uhr von München (LH 1976)

17.30 Uhr von München (LH 1982)

>> Ausfälle am Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge fallen heute aus <<