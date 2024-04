Trophy Tour 2024: Uefa-Euro-Pokal kommt nach Düsseldorf

Der Siegerpokal der Fußball-Europameisterschaft macht Halt in Düsseldorf! Zur Einstimmung auf die Uefa Euro 2024 wird die Original-Trophäe am Dienstag, den 9. April, und Mittwoch, den 10. April, in Düsseldorf zu sehen sein. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wird der „Coupe Henri Delaunay“ jeweils von 14 bis 18 Uhr präsentiert. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, vor Ort Fotos mit dem Pokal zu machen.

„Trophy Tour“ des Uefa-Euro-Pokals macht Halt in Düsseldorf

Im Rahmen der „Trophy Tour“ zur Uefa Euro 2024 bereist der Pokal seit Ende März alle zehn Ausrichterstädte. Am Dienstag, den 9. April, wird die Trophäe um 14 Uhr von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, dem Euro-Turnierdirektor und Weltmeister Philipp Lahm sowie den Düsseldorfer Turnierbotschafterinnen Martina Voss-Tecklenburg, Selin Oruz und Sandra Mikolaschek auf dem Marktplatz präsentiert.

Auch der Amateurfußball ist eingeladen: Senioren- und Jugendfußballer sind herzlich dazu aufgerufen, in ihren Vereinstrikots zum Marktplatz zu kommen und ein Selfie mit dem Pokal zu machen.

Das ist die Uefa-„Trophy Tour“ 2024

Der „Coupe Henri Delaunay“ wird seit 1960 an den jeweiligen Sieger der Europameisterschaft verliehen. Zur EM 2008 in Österreich und der Schweiz wurde die Trophäe in ihre heutige, größere Form überarbeitet. Es gibt strenge Regeln für den Gebrauch: Nur Spieler, die den Pokal bereits gewonnen haben, dürfen ihn auch anheben.