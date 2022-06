Tourist-Information am Hauptbahnhof ist Geschichte – Probleme bei der neuen Location

Anfang des Jahres hatte die Stadt Düsseldorf angekündigt, dass sie sich in Sachen Informationsstelle für Touristen und Frisch-Zugezogene neu aufstellen will. Nun ist der erste Schritt davon vollzogen: Die Infostelle am Hauptbahnhof ist geschlossen – allerdings muss nun erst einmal improvisiert werden.

Denn eigentlich war die Hoffnung, dass es im Sommer 2022 zu einem reibungslosen Übergang kommen soll. Teil der Umstrukturierung, sich von der Location auf der Immermannstraße in direkter Nähe zum Hauptbahnhof zu verabschieden, war es, dafür in die Altstadt zu ziehen.

Mehr Präsenz in der Altstadt erhofft

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, fiel der Entschluss, damit die Tourist-Information da präsenter ist, wo sich die Touristen auf jeden Fall umschauen werden – und das ist zweifelsohne in der Altstadt und am Rheinufer.

Dementsprechend die Entscheidung: Bye Bye Immermannstraße, dafür zieht die Tourist-Information neben das Uerige in die Altstadt – genauer gesagt soll sie künftig an der Ecke Rheinstraße/Akademiestraße zu finden sein. Dabei gibt es aktuell aber noch ein Problem: Denn aus dem reibungslosen Umzug wird erst einmal nichts.

Übergangszeit bis in den Winter?

Schlichtweg sind die Bauarbeiten noch nicht so weit abgeschlossen, dass Besucher empfangen werden könnten. „Bauen im Bestand ist gerade dieses Jahr eine Herausforderung. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir zum Weihnachtsmarkt unsere Gäste willkommen heißen können“, erklärt Geschäftsführer Ole Friedrich der „RP“. Die Übergangszeit dürfte also noch einige Monate dauern.

Um Abhilfe zu schaffen, wurden die Öffnungszeiten am Stadtmuseum erweitert. Das befindet sich am Rande der Altstadt an der Berger Allee. Die Infostelle dort ist bis auf Weiteres dienstags bis sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Hier können Interessierte ihre Informationen über Düsseldorf erhalten, bis die neue Tourist-Information in der Altstadt ihre Pforten öffnet.

