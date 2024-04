Tödliche Schüsse in Düsseldorf: Mordkommission ermittelt

In Düsseldorf hat sich ein tödliches Verbrechen ereignet. Ein Streit in einem Lokal in Friedrichstadt endete in einer Schießerei, bei der der Gastrobetreiber getötet wurde. Ein 52-jähriger Mann kosovarischer Herkunft wurde als Verdächtiger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei haben eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall zu untersuchen.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 28. April um 2.45 Uhr. Der Konflikt zwischen zwei Männern eskalierte vor dem Lokal an der Herzogstraße, woraufhin Schüsse fielen. Der Betreiber des Lokals, ein 38 Jahre alter Mann, wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch vor Ort trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen. Die Polizei traf schnell ein und konnte den bewaffneten Täter ohne Widerstand festnehmen.

Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Friedrichstadt

Die Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren, um die genauen Umstände der Tat zu klären. Der festgenommene Tatverdächtige, der in Deutschland wohnt, wird derzeit von den Behörden befragt. Weitere Informationen zum Tathergang und den Hintergründen werden von den zuständigen Stellen frühestens am Montag erwartet.

Der tragische Vorfall hat in der lokalen Gemeinschaft Bestürzung ausgelöst. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können, sich zu melden und zur Aufklärung beizutragen.

