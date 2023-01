Düsseldorf

Tempo 40 auf Brücke in Düsseldorf: Konstruktion muss ausgetauscht werden

29. Januar 2023

Am Dienstag, 31. Januar, werden auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke (B1) in Düsseldorf Stahlplattenüberfahrten installiert. Autofahrer müssen sich an eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 Stundenkilometer gewöhnen.