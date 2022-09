Tatort: WDR brennt Feuerwerk für NRW-Ermittler ab – volles Programm im Oktober und November

Wenn ihr den Tatort liebt, werdet ihr in den kommenden Monaten viel Vergnügen haben. Gerade Fans der Ermittler aus Nordrhein-Westfalen kommen dabei auf ihre Kosten. Im Oktober und November brennt der Sender geradezu ein Tatort-Feuerwerk ab. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Die Sommerpause des Tatort endet am 4. September – los geht es mit einem Tatort aus Ludwigshafen. Aber 2022 steht ganz im Zeichen der Jubiläen – ganz besonders in NRW. Denn die Ermittler in Köln, Münster und Dortmund haben allesamt Grund zum Feiern. Den Kölner Tatort gibt es in der aktuellen Besetzung seit 25 Jahren, den Münsteraner seit 20 Jahren und in Dortmund sind wir mittlerweile auch schon bei zehn Jahren angekommen.

Am 23. September 2012 wurde der erste Tatort der Dortmunder Ermittler ausgestrahlt – am 23. September 2022 wird er noch einmal wiederholt. Neues aus Dortmund gibt es allerdings erst 2023. Anders sieht das in Münster und Köln aus. Neues aus der Domstadt gibt es am 23. Oktober („Spur des Blutes“, drei Wochen später geben sich dann die Ermittler aus Münster mit einem neuen Tatort die Ehre („Ein Freund, ein guter Freund“ am 13. November).

Darüber hinaus bietet der WDR aber noch ein Schmankerl im Zeitraum vom 20. Oktober bis 1. November. Da gibt es fast an jedem Abend einen Tatort im Programm – darüber hinaus noch eine Tatort-Reportage, die dann am 29. Oktober um 21.45 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen sein wird. Das Format trägt den Titel „Das Tatort Geheimnis“. Darin sind zahlreiche namhafte Darsteller der NRW-Tatorte zu sehen, die Einblicke hinter die Kulissen gewähren.

