Sub am Samstag, 12. August – die besten Fotos einer wilden Nacht

Pünktlich zum Höhepunkt der Woche meldete sich auch der Sommer zurück in Düsseldorf. Entsprechend gelöst war die Stimmung im beliebtesten Partykeller der Stadt, im Sub. Die Fotos der Nacht findet ihr in unserer Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<