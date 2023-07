Strandpiraten im Frankenheim Biergarten – alle Fotos vom Samstag, 8. Juli

Am Samstag stachen die Strandpiraten erneut in See: Unter dem Motto „The Secret Garden II“ eroberten die Freibeuter den Biergarten des Frankenheims und tanzten zu elektronischen Beats bis in die Nacht hinein. Unser Fotograf war für euch vor Ort und hat die schönsten Momente festhalten. Viel Spaß beim Stöbern in der Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<