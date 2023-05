„Snapback“ in der Nachtresidenz am Samstag, 6. Mai: die Fotos der Nacht

Ausnahmezustand in der Nachtresidenz: die "Snapback" krempelte den Club am Samstag wieder ordentlich um. Foto: Nachtresidenz Die Stimmung unter den Gästen war super. Foto: Nachtresidenz Wir zeigen alle Foto-Highlights vom Samstag, dem 6. Mai 2023. Viel Spaß! Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz

Black Music und Hip Hop waren der Sound der Wahl zu einer der besten Partys an diesem Samstag: „Snapback“-Time in der Nachtresidenz! Ordentlich eingeheizt wurde den Nachtschwärmern vom DJ-Duo TAM-R & Charge, während zahlreiche Kaltgetränke für schnelle Abkühlung sorgten. Was für eine Nacht!

