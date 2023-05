Silq am Samstag, 6. Mai: so knallte das „Urknall Intervall“ mit Westbam – Fotos

Westbam beim "Urknall Intervall" im Silq: die DJ-Legende sorgte am Samstag für beste Stimmung unter den Feiernden. Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Auch unser Fotograf war vor Ort und konnte einige Schnappschüsse einfangen. Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Gefeiert wurde hier natürlich wieder stilecht bis tief in den nächsten Morgen hinein. Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Einmalige Location in Düsseldorf : das Silq. Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Die Nachtschwärmer hatten sichtbar viel Spaß auf der Tanzfläche. Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Wir zeigen alle Foto-Highlights vom Samstag, dem 6. Mai 2023. Viel Spaß! Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke Foto: Tonight News / Maurice Gramatke

Als ehemaliger Veranstalter der Mayday und DJ seit Kindesbeinen an ist und bleibt Westbam, alias Maximilian Lenz, eine der Szene-Ikonen in Deutschland: Dies bewies der 58-Jährige mit einmaligem Elan am Samstag auch wieder im Silq, wo er die Party und seine Gäste bis tief in die Nacht mit besten Beats beschallte. Wir zeigen die Foto-Highlights.

