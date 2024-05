Sexuelle Belästigung in U76: Polizei sucht Zeugen

Ein Vorfall von sexueller Belästigung in der U76 wirft Fragen auf. Am Mittwoch gegen 12.35 Uhr kam es in der U-Bahnlinie U76 in Richtung Krefeld zu einem bedenklichen Zwischenfall. Ein Mädchen wurde von einem unbekannten Mann am Oberschenkel berührt und am Gesäß festgehalten, woraufhin Mitreisende eingriffen. Der Täter konnte nach einem kurzen Zwischenstopp an der Haltestelle „Am Landsknecht“ in Meerbusch, wo er von Fahrgästen aus der Bahn verwiesen wurde, an der Haltestelle Forsthaus unerkannt entkommen.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Mann als etwa 50 bis 60 Jahre alt, zwischen 1,80 und 2 Meter groß mit kurzen grauen Haaren sowie einem ovalen Gesicht und einer spitzen Nase. Er trug zum Zeitpunkt der Tat einen schwarzen Kapuzenpullover und eine beige Cargohose. Die Behörden bitten um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten und rufen insbesondere einen etwa 30-jährigen Mann, der den Täter aus der Bahn setzte, dazu auf, sich zu melden.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei zu wenden. Jeder, der Auskunft über den Vorfall oder die Identität des Täters geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei den zuständigen Behörden melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.