Düsseldorf

Samstags in der Boston Bar in Düsseldorf: So wurde am 22. Juli gefeiert!

22. Juli 2023

Von der Rheinkirmes mit Vollgas in die Altstadt - nächste Haltestelle: Boston Bar! Hier ging es am Samstag wieder heiß her, während an der Theke ein perfekter Cocktail nach dem nächsten serviert wurde. Wir liefern die Fotos der Nacht.