Polizei: „Mehrere 10.000“ bei Düsseldorfer Anti-AfD-Demo

In Düsseldorf zog am Samstag eine große Anti-AfD-Demo durch die Stadt. Dort haben sich nach ersten Schätzungen der Polizei „mehrere 10.000“ Menschen beteiligt. Die Veranstalter sprachen von mehr als 50.000. Die Spitze des Demonstrationszuges erreichte am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein die Rheinwiesen, wo die Hauptkundgebung stattfinden sollte. Alles sei „total friedlich“, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Demonstrationsmarsch über den Rhein stand unter dem Motto „Gegen die AfD – Wir schweigen nicht. Wir schauen nicht weg. Wir handeln!“ Die anschließende Hauptkundgebung hatte das Motto „Nie wieder ist jetzt! Für Demokratie und Rechtsstaat!“