Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

„POAS“ in der Boston Bar am Donnerstag, 19. Oktober – alle Fotos

20. Oktober 2023

Die beliebte Studentenparty "POAS" (Party Of Applied Science) ging am Donnerstag in die nächste Runde: Unser Fotograf war in der Boston Bar mit dabei und liefert die Schnappschüsse der Nacht.