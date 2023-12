„POAS“ in der Boston Bar am 14. Dezember: Die beste Studentenparty der Stadt

Das Semester ist in vollem Gange: Zeit für die Studentenparty „POAS“ in der Boston Bar und die perfekte Gelegenheit, den Unistress hinter sich zu lassen und bis tief in die Nacht zu feiern. Die schönsten Fotos des Abends findet ihr in der Galerie.

Übrigens: Schon im vergangenen Jahr zelebrierte die Boston Bar das neue Studentenleben mit der „POAS“-Party 2022.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen: