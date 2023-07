Neuer Beachclub in Düsseldorf öffnet im Südpark: „Old but Gold“ am Samstag!

Der Aufbau für den Beachclub im Südpark ist in den letzten Zügen, bereits am Freitag, 28. Juli 2023, soll das mit Sand aufgeschüttete Strandareal ab 18 Uhr seine Pforten öffnen. Der erste Partykracher kündigt sich dann für Samstag an: Zur „Old but Gold – Ü30 Hip Hop Party“ werden zahlreiche Gäste erwartet.

Dieser Beachclub hat bereits eine weite Reise quer durch Düsseldorf hinter sich: 2020 starteten die Veranstalter noch am Rheinpark, ein Jahr später ging es auf die Engländerwiese im Nordpark, 2022 gestaltete man das Areal auf dem Parlamentsufer zwischen Rheinturm und Medienhafen aufwendig um – inklusive famoser Aussicht. Bis zu 500 Leute feierten hier zu großartigen Partyreihen wie „Glüh Dich Glücklich“, oder zu Auftritten von Kultbands wie „Fresh Music Live“.

2023 will man nun den Südpark als neue Strandoase anbieten: Die Bühne steht bereits, erste Bänke und Tische sind aufgestellt, jede Menge Sand aufgeschüttet.

Aktuell ist geplant das dortige Areal bis einschließlich zum 27. August 2023 zu bespielen. Das Programm für die folgenden Wochen befindet sich noch in der Planung – allerdings solltet ihr die Location und ihre Social-Media-Auftritte definitiv im Auge behalten. Wir werden euch hier natürlich sofort benachrichtigen, sollten neue Events angekündigt werden.

Beachclub im Südpark: „Old but Gold“ am Samstag, 29. Juli 2023

Nachdem der Beachclub bereits am Freitag ab 18 Uhr in die neue Saison starten will (inklusive DJ), steht das eigentliche Highlight zum Start für Samstag bevor: Die „Old but Gold – Ü30 Hip Hop Party“ trommelt regelmäßig die alte Gang zusammen um zum gepflegten Abriss zu laden. Die Partyreihe ist quer durch ganz Deutschland unterwegs und findet aktuell neben Düsseldorf auch in Nürnberg und Frankfurt statt.

Für die Party am Samstag in Düsseldorf haben sich als DJs bereits die stadtbekannten DJs Teddy-O, Yoscar und Say Whaat angekündigt – allesamt beste Garanten dafür den Boden zum Beben und die Füße zum Tanzen zu bewegen. Oder wie die Veranstalter immer wieder so schön schreiben: „Besorgt euch ’nen Babysitter – Mama & Papa gehen endlich wieder aus!“

Die letzten Tickets für den Abend soll es an der Abendkasse für 30 Euro geben. Einlass nur ab 30 Jahren mit Ausweispflicht! Los geht’s dann von 14 bis 22 Uhr. Zudem angekündigt: Leckere Gaumenfreuden vom Grill, kühle Drinks von der Bar und eine Garantie auch Veganer und Vegetarier glücklich zu machen.

Das neue Beachclub-Gelände findet ihr im Südpark „in den großen Banden“ direkt am „Park and Ride“-Parkplatz und nahe der Straßenbahn an der Ecke Werstener–/Universitätsstraße.

Rückblick: So wurde bei der „Old but Gold“ im Nordpark gefeiert

Bei strahlendem Sonnenschein zelebrierten die Düsseldorfer mit Ü30-Stempel eine mehr als geniale Hip Hop Party. Bereits ab 15 Uhr sorgten Teddy-O, Yoscar, Raw D und Das Bo an den Decks für jede Menge Bass und den richtigen „Old but Gold“-Sound.

Der Beachclub auf der Engländerwiese im Düsseldorfer Nordpark hatte 2021 so einige Highlights in Petto. Das 2.500 Quadratmeter große Areal umfasste jede Menge Palmen, Hängematten und die Show-Bühne. Food-Trucks und – Stände sorgten für das leibliche Wohl. Aufgrund der damaligen Corona-Vorgaben konnten hier bis zu 500 Leute ihre Freizeit verbringen.

Beachclub im Südpark: Adresse und Öffnungszeiten

Adresse: Beachclub im Südpark, In den großen Banden, Südpark, 40225 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich 12-0 Uhr (wetterabhängig)

Mehr Infos findet ihr auch hier.

Eintritt: kostenlos – nur bei Veranstaltungen gibt es einen Ticketverkauf.