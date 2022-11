MTV Club im Sir Walter – alle Fotos vom Secret Gig mit Jan Delay

Das Sir Walter am Samstag: wie immer gut besucht. J. Sammer/Tonight News Gute Stimmung, tolle Gäste... J. Sammer/Tonight News ... und Jan Delay am DJ-Pult. Was will man mehr? J. Sammer/Tonight News Auch diese Ladys hatten sichtlich Spaß. J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News Jan Delay im Sir Walter. J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News J. Sammer/Tonight News

Am 13. November finden in Düsseldorf die MTV Europe Music Awards (EMA) statt. Vorab wird in der schönsten Stadt am Rhein bereits ordentlich vorgeglüht – unter anderem beim MTV Club im Sir Walter. Dort freuten Gäste sich auf einen Secret Gig. Und der konnte sich sehen lassen: Hip-Hop-Legende Jan Delay höchstpersönlich legte in dem beliebten Club von Walid El Sheikh auf.

