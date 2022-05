Milchbar im Sir Walter – alle Fotos vom Special vor dem Feiertag

Normalerweise steigt die „Milchbar“-Party traditionell am Donnerstagabend im Sir Walter. Weil aber am Donnerstag Christi Himmelfahrt ist, bietet sich es natürlich an, die Party in der letzten Mai-Woche vorzuverlegen. Drum gab es die Milchbar – gewohnt stimmungsvoll – schon am Mittwochabend. Unser Fotograf war mittendrin – hier sind die Fotos der Nacht.

Christi Himmelfahrt sei Dank ging es schon am Mittwoch im Sir Walter ab. Foto: Tonight.de / J. Sammer Mit dem Feiertag vor Augen, so lässt sich doch angenehm feiern. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viele Partygäste haben den Weg in die Altstadt gefunden. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch mittwochs schmecken die Drinks schon. Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Fotos aus dem Sir Walter. Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Resi, Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<