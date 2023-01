Düsseldorf

Mahiki-Club in Düsseldorf am Samstag, 21. Januar: So genial war das große Opening – Fotos

22. Januar 2023

Nach einem spektakulären "Private Opening" am vergangenen Wochenende, ging es an diesem Samstag erst so richtig los im neuen Club der Düsseldorfer Altstadt. Wir zeigen die Fotos.