Luang Prabang in Düsseldorf: So schön ist das laotische Restaurant in Flingern

31. August 2023

Im Luang Prabang in Düsseldorf-Flingern kommt ihr in den Genuss laotischer Speisen und Kultur. Wir haben die schönsten Bilder des Restaurants in Flingern für euch.