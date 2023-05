„Kunst ab Werk“ auf dem Areal Böhler: Dieser Markt bietet schöne Dinge, Live-Musik und kulinarische Genüsse

Kunst, Kulinarik und Musik unter freiem Himmel: Am ersten Juni-Wochenende findet der erste Kunstmarkt am Bunten Hund in Zusammenarbeit mit dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Programm, Öffnungszeiten und Highlights – wir haben alle Infos zu „Kunst ab Werk“.

„Kunst ab Werk“ auf dem Areal Böhler: Programm und Angebot

Malerei, Skulpturen, Fotografien, Schmuck und Design: Insgesamt sind rund 40 ausstellende Künstler dabei, die in einem besonderen Ambiente den Besuchern ihre Werke zeigen. Dazu zählen Amos Plaut, Bianca Schulz, Birgit Müller, Cornelie Weiss, Dirk Jürgensen, Elke Schössler, Heike Ponge, Helga Stein, Helga Steneberg, Hilde Hüllwegen, HJ Rahlenbeck, Inge Apelgren, Inge Woeste, Jens Knappe, Katja Braun, Katja Voscht, Kunstcafe Einblick Kaarst, Kristina Eckel, Lazaros Kokoras, Lothar Kniep, Melanie Joosten, Michl Himmighofen, Mirko Blum, Petra Nolting, Radschläger Düsseldorf, Sabine Hoch und Wanja Schulz.

Gemütliche Lounge-Ecken laden zum Verweilen ein und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: So gibt es leckere Burger und Original Thüringer Bratwurst am Food Truck von Kiezliebe. An der Kaffeepalette locken hausgemachter Kuchen und Süßes und wer frische Pasta und feine Weine liebt, ist bei Rigatoni & Riesling genau an der richtigen Adresse! Weitere Gaumenfreuden erwarten euch im Les Halles und natürlich ist auch das Böhler Café am Start.

Und das ist noch nicht alles: Drei besondere Graffiti-Künstler arbeiten auf dem Markt und widmen sich auch dem Thema „Düsseldorf“ – das Publikum darf gespannt sein! Musikalisch sorgt das Duo French Blue live für Stimmung, auch die Sax Vibes sind vor Ort. Und die kleine Gäste können sich auf ein Kinderkarussell freuen.

„Kunst ab Werk“ auf dem Areal Böhler: Öffnungszeiten, Anfahrt und Parken

Der Markt der schönen Dinge ist am ersten Juni-Wochenende geöffnet (der Eintritt ist frei):

3. Juni 2023 (Samstag): 12 bis 20 Uhr

4. Juni 2023 (Sonntag): 11 bis 18 Uhr

Direkt vor der Türe findet ihr die U-Bahn-Haltestelle Düsseldorf-Lörick, die ihr mit den Linien U74 und U76 erreicht. Vor Ort gibt es kostenfreie Parkplätze. Wenn ihr von außerhalb kommt, könnt ihr eine der folgenden Adressen in euer Navi eingeben: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf oder Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch.

Ein tolles Juni-Wochenende steht bevor: Kunst & Genuss locken auf diesen Markt der schönen Dinge. Weitere Infos zu „Kunst ab Werk“ findet ihr auch hier.