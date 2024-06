Küchenbrand in Lohausen: Feuerwehr Düsseldorf im Einsatz

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lohausen führte am Mittwochvormittag (19. Juni) zu einem Feuerwehreinsatz. In der Lohauser Dorfstraße brach gegen 10 Uhr das Feuer aus, das schnell einen Vollbrand eines Zimmers in der Erdgeschosswohnung zur Folge hatte. Die Feuerwehr Düsseldorf, unterstützt von 35 Einsatzkräften, konnte den Brand nach etwa 50 Minuten erfolgreich löschen.

Der 64-jährige Mieter der betroffenen Wohnung erlitt leichte Verletzungen und musste wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehrleute mussten während des Einsatzes ein Teil der Zwischendecke entfernen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern und letzte Glutnester zu beseitigen. Ein umfangreiches Vorgehen sicherte die vollständige Löschung des Brandes.

Effektive Brandbekämpfung in Lohausen

Nach der Meldung „Feuer aus“ an die Leitstelle, kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Belüftung des betroffenen Bereichs und entfernten den Brandrauch. Zusätzlich sorgten Mitarbeiter der Netzgesellschaft Düsseldorf dafür, dass die Strom- und Gaszufuhr des Gebäudes vorübergehend unterbrochen wurde, um weitere Gefahren zu vermeiden. Der Einsatz zeigte einmal mehr die schnelle und professionelle Reaktion der Feuerwehr Düsseldorf bei Bränden.

