Kool Savas in der Nachtresidenz Düsseldorf am Samstag, 3. Dezember – alle Fotos

Hoher Besuch zur "Ü30" in der Nachtresidenz Düsseldorf : Kool Savas war am Start und brachte den Kuppelsaal zum Beben. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Die Stimmung vor Ort war prächtig: Auch diese Mädels hatten einen famosen Abend. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Volldampf im Kuppelsaal: Beim Auftritt von Kool Savas blieb kein Stein auf dem anderen. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Auch diese Nachtschwärmer feierten mit. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Starker Auftritt: Kool Savas. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Spätestens beim Konfetti-Regen flippte die Menge komplett aus. Wahnsinn! Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz So lässt sich das Wochenende perfekt zelebrieren! Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Resi-Geschäftsführer Marcel Oelbracht (r) freute sich ebenfalls sichtbar über den Besuch. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Wir zeigen euch alle Foto-Highlights aus der Nachtresidenz am Samstag, dem 3. Dezember 2022. Viel Spaß! Nach der gelungenen Premiere ging es für die „Ü30“-Party in der Nachtresidenz bereits in die zweite Runde: Am Samstag öffneten sich die Türen um 22 Uhr – und der Club und Kuppelsaal füllten sich extrem schnell. Kein Wunder: Mit „Kool Savas“ war eine echte Musiklegende vor Ort! Der King of Rap gab natürlich Vollgas und heizte der gierigen Partymeute gehörig ein. Die schönsten Schnappschüsse der Nacht findet ihr in unserer Bilderstrecke.

