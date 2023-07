Klimaaktivisten stören Betrieb am Airport Düsseldorf – Flugbahnen wieder frei

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zum Flughafen Düsseldorf gerufen. Der Grund: Sieben Mitglieder der Gruppe „Die Letzte Generation“ hätten sich gegen 6 Uhr auf dem Vorfeld des Airports festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Düsseldorfer Flughafens kam es zu „Verzögerungen im Flugbetrieb“, weil sich „unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft“ hätten.

Mehrere Ankunftsflüge wurden laut Website zum Flughafen Köln/Bonn umgeleitet, Abflüge verspäteten sich.

Flugbahnen wieder frei

Nach der Protestaktion sind die Flugbahnen am Airport wieder frei. Der Polizei sei es inzwischen gelungen, alle festgeklebten Aktivistinnen und Aktivisten vom Rollfeld zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin. Dennoch müssten Passagiere auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

„Gegen 7.30 Uhr wurde die Nordbahn freigegeben und der Flugbetrieb eingeschränkt wieder aufgenommen. Die Situation im Terminal ist ruhig“, heißt es in einer Mitteilung des Flughafen Düsseldorf.

Nach eigenen Angaben der Klimaaktivisten hatten sie einen Zaun durchtrennt, um auf das Vorfeld zu gelangen. Damit sollte die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert werden, hieß es weiter. Die Bewegung protestiere damit „gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise“. Mehrere Einsatzkräfte waren nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa vor Ort, um die Menschen von dem Vorfeld zu lösen.

Ähnliche Aktion am Hamburger Flughafen

Auch am Hamburger Flughafen gab es am Donnerstag eine ähnliche Aktion. Zum dortigen Ferienstart hätten sich mehrere Menschen auf dem Rollfeld festgeklebt, teilte „Die Letzte Generation“ mit. Wie der Flughafen Hamburg am Morgen auf Twitter schrieb, sei der Flugbetrieb unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Gelände verschafft hätten. Auch hier gelangten die Menschen nach eigenen Angaben über den Sicherheitszaun auf das Gelände.

