Ramba Zamba, Jubel Trubel, Heiterkeit! Die Strandpiraten gaben am Donnerstag wieder Vollgas und eroberten pünktlich zum Start vom Straßenkarneval den Salon des Amateurs am Grabbeplatz in Düsseldorf. Unser Fotograf ließ sich nicht lumpen und hat einige tolle Schnappschüsse mitgebracht. Viel Spaß!

Natürlich haben wir noch mehr aktuelle Fotos von Altweiber aus der Düsseldorfer Altstadt für euch! Weitere Infos, News und Fotos vom Düsseldorfer Karneval findet ihr hier.

Noch auf der Suche nach den passenden Partys für die nächsten Tage? Dann solltet ihr mal hier vorbeischauen:

>> Karneval 2024 in Düsseldorf: Veranstaltungs-Übersicht mit allen Terminen <<

Last but not least: Alle Party-Fotos aus Düsseldorf gesammelt findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<