Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: „Böser Hupen Ball“ im Eventtheater Schwanenhöfe – die besten Fotos

15. Januar 2023

So bunt und verrückt wie möglich – bei dieser Kleiderordnung beim "Böse Hupen Ball" am Samstag waren Hemmungen und Tabus schnell vergessen. Wir zeigen die Fotos vom famosen Karnevalsevent an den Schwanenhöfen.