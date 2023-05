Jazz Rally in Düsseldorf: Programm-Highlights und Tipps – Fotos

Die 29. schauinsland-reisen Jazz Rally findet vom 26. bis 28. Mai in Düsseldorf statt. Foto: Jazz Rally Das diesjährige Programm bietet einen Mix aus internationalen, nationalen und lokalen Künstlern sowie etablierten Bands auf der einen und spannenden Newcomern auf der anderen Seite. Foto: Jazz Rally Die legendäre Hip-Hop-, Reggae- und Latin-Band Culcha Candela ist Main Act der Jazz Rally. Foto: Leon Hahn So tritt auch Singer-Songwriter Charles Pasi auf. Foto: Jazz Rally Auch Señor Coconut ist dabei. Stimmungsvolle Marchingbands wie Evas Apfel treten ebenfalls bei der Jazz Rally auf. Foto: Aley Schnoor Auch auf den Auftritt der Funk- und Jazz-Legende Fred Wesley könnt ihr euch freuen. Foto: Jazz Rally Christoph Titz gehört ebenfalls zu den Acts. Foto: Jazz Rally Die Bigband Jazzrausch tritt bei der Jazz Rally auf. Foto: Sebastian Reiter Joyce Nuhill ist auch dabei. Foto: Jazz Rally Bombast-Musiker von Kid Creole & The Coconuts. Foto: Danielle Albrecht Auch Koob ist dabei. Die Jazz Rally geht mit der Zeit: Ab sofort ist die Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer der Hotspot des Festivals

Am Pfingstwochenende wird Düsseldorf wieder zur Jazz- und Funk-City: Vom 26. bis 28. Mai gibt es wieder jede Menge hochklassigen Jazz, Swing, Funk, Soul, Blues und Pop in die Stadt. Main-Act sind 2023 die legendären Culcha Candela, doch es zählen viele weitere Künstler zum Line-up. In unserer Fotostrecke zeigen wir euch weitere Top-Acts.

Mehr Infos zu dem Programm und Tickets der 29. schauinsland-reisen Jazz Rally findet ihr hier.