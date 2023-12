Der Tonight-News-Jahresrückblick: Das waren unsere Social-Media-Highlights 2023 in Düsseldorf – September bis Dezember

Der September begann mit einem feinen Dinner und Cocktails in der Restobar und der pink-plüschigen Eröffnung des EL&N Cafés. Darauf folgte die Eröffnung der Ausstellung „Beyond Fame“ mit Kunst von Künstlern, die eigentlich durch ganz andere Talente bekannt geworden sind. Unter den Reichen und Schönen der Stadt tummelten wir uns auf einer Filmpremiere in der Nachtresidenz: Gemeinsam mit „Resi“-Inhaber Marcel Oelbracht schauten wir uns „König der Nacht“ an, den Dokufilm, der hinter die Kulissen des beliebten Düsseldorfer Nachtclubs blickt.

Der Oktober begann bei einem Gläschen Wein in der neuen Weinbar Vinos am Carlsplatz. Ebenfalls neu auf dem Carlsplatz: die leckeren Bao Buns von Bao Bao. Zum Oktober gehört natürlich auch die Herbstkirmes. Als Highlight des zehnten Monats gab es obendrein noch die Premiere des Pur-Musicals „Abenteuerland“ – großen Star-Auflauf inklusive.

Im November startete nicht nur die Karnevalssession, sondern auch die Axtwurfanlage Axezone. Bei beidem waren war natürlich dabei. Kurz darauf wurde bereits von der jecken in die besinnliche Zeit gewechselt. Zur Einstimmung besuchten wir die Weihnachtswunderwelt am Schloss Benrath und wandelten durch die einzigartigen Lichtinstallationen.

Im Dezember warteten eine Vielzahl von Weihnachtsmarkt-Besuchen auf uns. Ob auf der Kö samt riesiger Eisfläche, am Areal Böhler oder vor dem Rathaus – Tonight News war für euch vor Ort.