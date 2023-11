Israel-Demo in Düsseldorf: 500 Menschen setzen Zeichen gegen Antisemitismus

Bei einer Kundgebung in Düsseldorf haben rund 500 Menschen gegen Antisemitismus demonstriert und ihre Solidarität mit Israel bekundet. Aufgerufen zu der Demo unter dem Motto „Gegen jeden Antisemitismus – Solidarität mit Israel“ am Sonntag (26. November) hatte die Jüdische Gemeinde der Landeshauptstadt.

Die Menschen schwenkten Israel-Fahnen, die Stimmung war zum Auftakt der Veranstaltung friedlich. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Antisemitische Übergriffe hätten seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober auch in Deutschland zugenommen, kritisierte die Gemeinde. Vor allem auf das Schicksal der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, sollte die Demonstration aufmerksam machen.

dpa