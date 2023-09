“Helene Fischer Show” wird in Düsseldorf aufgezeichnet – Ticket-Vorverkauf gestartet

Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF wird in diesem Jahr Anfang Dezember in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet. Der Ticket-Vorverkauf zur ersten Ausgabe nach drei Jahren ist am heutigen 6. September gestartet.

Aufgezeichnet werden soll die Show am 1. und 2. Dezember in der Düsseldorfer Messe – und ihr könnt mit dabei sein. Konzertveranstalter Live Nation schreibt dazu: „Nachdem Helene Fischer gerade mit ihrer von Publikum und Medien gleichermaßen gefeierten Live-Tour alle Rekorde bricht, wird sie Ende des Jahres nach einer dreijährigen Pause endlich wieder mit ihrer eigenen TV-Show auf den Bildschirm zurückkehren.“

Ticket-Vorverkauf für „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf gestartet

Für alle registrierten Kunden startete der Ticketvorverkauf bereits am 6. September um 10 Uhr. Nur zwei Stunden später startete der Verkauf dann für alle – erhältlich sind die begehrten Karten über Ticketmaster. Kostenpunkt für den Spaß: circa 90 bis stolze 339 Euro in den vorderen Rängen. In der Vergangenheit lagen die Preise zwischen 70 und 130 Euro.

Das quotenstarke Format hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war „Die Helene Fischer Show“ 2022 laut ZDF wegen „vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen“ ins Wasser gefallen.

Wann findet „Die Helene Fischer Show“ in Düsseldorf statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer)

Die Aufzeichnung der Show soll am 1. und am 2. Dezember 2023 (Freitag und Samstag) in der Düsseldorfer Messe vor Live-Publikum aufgezeichnet werden.

Wer wird in der „Helene Fischer Show“ zu Gast sein?

Leider gibt es über etwaige Gastauftritte noch keine konkreten Infos. Der Veranstalter hält sich in der Ankündigung vage: „In Düsseldorf wird im Dezember mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland und allem, was Helene auszeichnet, gefeiert: Gesang, Tanz und Akrobatik. Die Fans dürfen sich natürlich auf legendäre Duette mit anderen Stars freuen, die Helene auch bei diesem außergewöhnlichen Event wieder begleiten.“

Wir halten euch auf dem Laufenden, wer neben Helene Fischer noch in Düsseldorf zu sehen sein wird.

Wann kommt die Helene Fischer Show 2023 im Fernsehen?

Ausgestrahlt werden soll die Show am 25. Dezember 2023 im ZDF – ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Fans. Los geht’s pünktlich zur Prime Time um 20.15 Uhr.

