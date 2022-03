Düsseldorf

Hausbar in Düsseldorf: die schönsten Fotos vom Start ins Wochenende

5. März 2022

Die Club-Öffnung am 4. März kam auch der Hausbar zugute: Jede Menge williges Partyvolk eroberte die kultige Location an der Bolkerstraße, um gemeinsam zu besten Tracks und mit kühlen Getränken in den Händen bis tief in die Nacht zu feiern. Wir zeigen die Fotos.