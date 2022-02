Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: Pyjama-Party in der Hausbar – alle Fotos vom Sonntag

27. Februar 2022

Wer am Karnevalswochenende noch immer nicht genug gefeiert hat, fand am Sonntag das perfekte Event in der Hausbar inmitten der Düsseldorfer Altstadt: Pyjama-Party! Also nichts wie reingeschlüpft in den bequemen Knuddel-Dress und ab an die Bar. Wir zeigen die Fotos.