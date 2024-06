Aktion in Düsseldorf: Aalschokker aus Hafenbecken ausgehoben

Düsseldorf wird am Mittwoch, 5. Juni, die Hebung des sogenannten Aalschokkers aus dem Hafenbecken am Alten Hafen veranlassen. Im Anschluss wird das Schiff nach Viersen transportiert und dort fachgerecht zerlegt, um es wieder dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Marodes Schiff Aalschokker wird aus Hafenbecken ausgehoben

Die Hebung wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr erfolgen. Die Vorarbeiten beginnen bereits in den frühen Morgenstunden. Vor der Bergung wird das Schiff zunächst leergepumpt. Dadurch können die Gurte um das freischwimmende Schiff zur Hebung angelegt werden. Zeitgleich werde die Aufstellfläche für den Kran hergerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Um den direkten Zugang des Krans am Beckenrand über das Mannesmannufer zu ermöglichen, soll ein Teil des Geländers demontiert werden, heißt es weiter.

Aushebung des Aalschokkers – Ablauf: