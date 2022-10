Die „I Love Düsseldorf“ ist zurück: Halloween-Party auf dem Event-Schiff MS RheinFantasie

Halloween auf dem Rhein! 2019 und 2021 zog die Party-Reihe „I Love Düsseldorf“ tausende Untote durch die Altstadt zu einer der größten Halloween-Partys der Stadt. In diesem Jahr setzt die Event-Reihe der Rheinischen Post noch einen drauf und hat das Party-Schiff MS RheinFantasie gekapert.

Vampire, Monster, blutverschmierte Mumien und ein verrückter Waschbär werden ab 19 Uhr am Robert-Lehr-Ufer zum großen Totentanz in Düsseldorf laden. Ab 21 Uhr gibt das Schiff des Grauens auf dem Rhein Vollgas und setzt die Segel in Richtung Köln. Aber keine Sorge, es legt pünktlich um Mitternacht wieder in Düsseldorf an!

Mit an Bord auf der MS RheinFantasie: Die höllisch guten Resident-DJs Resident-DJs der Partyreihe Jan Plonka und Dimi Hendrix! Bei ihrem Sound-Mix aus Party Classics, feinsten House-Perlen und Charts bekommen die Gäste vom Tanzen garantiert blutige Füße. Und wenn die musikalischen Klassiker zum Mitgrölen ausgepackt werden, schreien sich alle ihre Lungen aus dem Hals.

Also holt das schaurigstes Halloween-Kostüm aus dem Keller oder badet das sexy Outfit in Kunstblut. Es wird die blutrünstigste Halloween-Party seit hunderten von Jahren – inkl. Fahrt auf dem Styx in Richtung Unterwelt. Kostüme und Halloween Make-up sind erwünscht, aber keine Voraussetzung für den Einlass!

YOU ROCK IT: Jetzt erst recht

„You Rock it“ ist für den Düsseldorfer Künstler Markus Pawlowski aka MAPAWLO ein Symbol kreativer Kraft. So ist sein Kunstwerk dann auch ein Appell an alle Menschen, mutig zu sein und die Freude am Leben nicht zu verlieren. Gerade weil wir in einer Welt voller Unordnung und häufig unvorhersehbaren Einflüssen leben.

Beim Düsseldorfer Künstler wird deshalb nicht nur zu Halloween abgerockt: „Mein Kunstwerk widerspricht dem aktuellen Zeitgeist, denn wir lassen uns, auch in schwierigen Zeiten, die Freude nicht verderben und rocken ab. Jeder einzelne von uns kann dazu beitragen, dass wir gemeinsam mit Freude in Frieden und Freiheit leben.“ So ist es dann für ihn folgerichtig, dieses Kunstwerk auf einer Party einem größeren Publikum zeigen zu können.

Das Kunstwerk selbst gibt es in drei verschiedenen Farben Pink, Saphir, Rubin aber auch als 60 Kilo versilberte Skulptur. Auf der Halloween-Party werden zwei Werke im übergroßen Format für alle Gäste zu sehen sein und MAPAWLO wird ebenfalls mitfeiern und den Abend rocken.

Und nach der Party bringt Rhein-Taxi die Gäste wieder nach Hause – sofern Waschbär SIMon die von der Tanzfläche runterlässt…

Alle Infos zur „I Love Düsseldorf“ auf einen Blick