Große Sperrung am Wochenende mitten in Düsseldorf: Arbeiten werden fortgesetzt

Die Kreuzung Berliner Allee/Steinstraße wird durch das Amt für Verkehrsmanagement in zwei Teilen saniert. Auf der Kreuzung ist es zu Fahrbahnabsenkungen gekommen, die jetzt behoben werden.

Die Arbeiten hierfür sind an zwei Wochenenden geplant:

von Freitag, 30. Juni, 21 Uhr, bis Montag, 3. Juli, 4 Uhr

ab Freitag, 7. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 4 Uhr

Während der zeitlich versetzten Arbeiten kommt es an den beiden Wochenenden zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Teilsperrungen der Kreuzung. Die Rheinbahn richtet dort einen Schienenersatzverkehr ein.

Der erste Bauabschnitt befindet sich auf der Kreuzung Steinstraße. Dort ist während der Bauzeit aus Richtung Hauptbahnhof kommend nur das Rechtsabbiegen in Richtung Kö-Bogen-Tunnel möglich. Von der Berliner Allee in Richtung Königsallee wird das Linksabbiegen in die Steinstraße nicht möglich sein.

Der zweite Bauabschnitt befindet sich auf der Berliner Allee bis zur Steinstraße. Dort steht während der Bauzeit nur ein Fahrstreifen aus Richtung Kö-Bogen-Tunnel zur Verfügung. Während der beiden Bauphasen werden Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert.

Da die Rheinbahn während der Bauphasen Sperrpausen einrichtet, wird die Haltestelle nicht zur Verfügung stehen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen im Bauablauf kommen.